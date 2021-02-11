Москва, , 12:48 — REGNUM К числу уязвимостей российской системы здравоохранения относится нежелание граждан соблюдать вводимые ограничения. Об этом 11 февраля заявила заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Наталья Камынина на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметила, что на это указало исследование, проведенное с целью выявить сильные и слабые стороны российской медицины при возникновении кризисных ситуаций.

«Были выявлены и слабые стороны существующей системы, которые мы определили как потенциальные риски устойчивости системы. К ним мы отнесли низкую степень исполнения населением принимаемых ограничительных мероприятий, естественную убыль и демографическое старение населения, которая влияет на увеличение финансового бремени на бюджет страны, снижение показателей обеспеченности отрасли медицинскими кадрами, рост показателей свободных должностей в медицинских организациях. Существуют проблемы в законодательстве в части оказания телемедицинских услуг, которые оказалось очень востребованном в период пандемии», — отметила Камынина.

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