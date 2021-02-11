Магас, , 12:33 — REGNUM В Ингушетии укрепили материальную базу полицейского ведомства. Автопарк МВД пополнился новыми автомашинами, сообщили 11 февраля в пресс-службе управления полиции.

Новые «Газели» укомплектованы всем необходимым для выполнения оперативных задач. В них имеются системы связи, видеонаблюдения и защиты, кондиционеры. Транспорт оборудован световыми и звуковыми устройствами.

Новые «Газели» поступили в дежурные части пяти подразделений. В ходе торжественного вручения ключей от машин заместитель министра внутренних дел по региону Василий Пономарёв выразил уверенность, что полученный транспорт послужит улучшению условий работы полицейских, что в свою очередь отразится на оперативности их реагирования на сообщения о правонарушениях.