Омск, , 12:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 146 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в минздраве региона.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 39 006 носителей коронавируса. Выздоровели 26 803 человека, в том числе 283 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в регионе было подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 284 человека.

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