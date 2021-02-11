В России стабилизируется ситуация с выявлением новых случаев заражения коронавирусом и растёт численность провакцинированных. На этом фоне ряд регионов уже объявили о послаблении режима ограничений, касающихся прежде всего работы общепита и социальных учреждений, а власти Удмуртии и Чечни заявили об отмене обязательного ношения масок, но рекомендовали их носить.

О развитии ситуации с пандемией коронавируса в России — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости