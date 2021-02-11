В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 123 человек
В Тюменской области за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 125 случаев.
В Тамбовской области число жертв COVID-19 достигло 300
В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 300 человек.
В Тамбовской области за сутки выявлены 138 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 11 февраля подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 110 носителей вируса.
В Архангельской области за сутки выявили две сотни носителей коронавируса
За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 199 человек, 70 из ни х — жители областного центра.
В Самарской области за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом
301 случай заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе было выявлено 43 613 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 873 пациента с COVID-19.
Во Владимирской области скончались ещё семь пациентов с COVID-19
Во Владимирской области по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 744 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены семь смертей.
Петербуржцы перестали прививаться от коронавируса: их сагитируют
В Петербурге заметно сократился поток желающих привиться от коронавируса. На следующей неделе в городе намерены развернуть масштабную агитационную кампанию, сообщил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM депутат городского Законодательного собрания от «Справедливой России», врач Александр Егоров.
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в некоторых регионах она остается достаточно напряженной, сообщил на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности» заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной», — цитирует ТАСС замминистра .
Во Владимирской области за сутки выявлены 144 носителя коронавируса
Во Владимирской области 11 февраля подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 25 тыс. 123 носителя вируса.
Первым симптомом заболевания COVID-19 может стать икота, рассказал доктор медицинский наук Владимир Парфенов, сообщает РИА ФАН.
В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 395 летальных случаев.
В Липецкой области за сутки выявлены 143 новых носителя коронавируса
В Липецкой области 11 февраля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлено 22 тыс. 516 положительных тестов.
Онищенко объяснил, почему масочный режим снят в Удмуртии и Чечне
Данные об уровне заболеваемости COVID-19 и коллективном иммунитете позволили отменить обязательный масочный режим в Удмуртии и Чечне, заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко(«Единая Россия») в эфире Национальной службы новостей.
Инфекционист оценил риск очередной пандемии из-за новых штаммов SARS-CoV-2
Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 появляются с «завидной периодичностью», заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
В Мурманской области за сутки выявили 141 носителя коронавируса
В Мурманской области за последние сутки выявлен 141 новый случай COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 44 797.
В Петербурге пенсионерам навязывают платные тесты на COVID перед прививкой
Депутатам петербургского Законодательного собрания поступают жалобы от пенсионеров, которым навязывают платные тесты на коронавирус в поликлиниках, если они хотят вакцинироваться от коронавируса, но подозревают, что имели контакт с зараженным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат от «Справедливой России», врач Александр Егоров.
В Москве выросли темпы распространения коронавируса
За последние сутки в Москве исследования подтвердили 2040 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.
Смертность в России оказалась существенно выше ожидаемой
Избыточная смертность в России по итогам 2020 года составила 324 тыс. человек. Об этом 10 февраля заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко РАН Рамил Хабриев на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня»
В Прикамье скончались ещё 16 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки подтверждено девять смертей от коронавирусной инфекции. Еще в семи случаях причиной смерти носителей коронавируса названы сопутствующие заболевания, сообщает по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в Прикамье жертвами COVID-19 стали 1558 человек. Еще 1113 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.
В Омской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом сообщили 11 февраля в региональном минздраве.
«Лыжня России — 2021» в Новосибирской области пройдёт под знаком МЧМ-2023
В Новосибирской области участники Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021» впервые смогут пройти дистанцию протяженностью 2023 метра — в честь будущего Молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в регионе в 2023 году. В этом году, как уверяют власти, особое внимание при организации и проведении гонки будет уделяться санитарно-эпидемиологической безопасности по коронавирусу — на трассах будут работать волонтёры, которые будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и иных ограничительных мер.
В России умерли от COVID-19 ещё 553 человека
За последние сутки на территории России от коронавирусной инфекции скончались 553 человека, сообщили 11 февраля в оперативном штабе Москвы.
В России подтвердили 15038 новых заражений коронавирусом
За минувшие сутки в России выявлено 15 038 носителей коронавируса. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.
От Крыма до Хабаровска: регионы России смягчают ограничения
Власти целого ряда регионов России на фоне снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и начала вакцинации приступают к отмене некоторых ограничительных мер. Прежде всего смягчение коснулось режима работы общепита, социальных учреждений и ЗАГСов.