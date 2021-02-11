Новосибирск, , 12:24 — REGNUM В Новосибирске начата прокурорская проверка соблюдения трудовых прав работников АО «Сибмост». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, что ранее министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило, что около 250 сокращённых работников АО «Сибмост» трудоустроены в другие организации.

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"Прокуратура Новосибирской области в связи с поступившими обращениями работников акционерного общества «Сибмост», сообщениями местных СМИ, сведениями из органов контроля в течение последних четырёх лет регулярно проводит на предприятии проверки соблюдения трудового законодательства. После мер прокурорского реагирования работникам общества выплачена задолженность по зарплате в размере свыше 200 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что в мае 2020 года Арбитражный суд региона ввёл в организации конкурсное производство, хозяйственная деятельность предприятия была прекращена, коллектив был уведомлен об увольнении, работникам начислены выходное пособие и иные выплаты.