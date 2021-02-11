Майкоп, , 12:20 — REGNUM В Адыгее опровергли факт убийства в гипермаркете «Магнит» в городе Майкопе. Такого преступления в магазине не совершалось, а спецмероприятия, проводимые в торговом центре накануне, 10 февраля, были связаны с отработкой информации о хищении. С комментариями по этому поводу выступила пресс-служба МВД по региону.

«Информация в сети интернет о совершении убийства в гипермаркете «Магнит», расположенном по улице Пионерской, не соответствует действительности. <…> С 09:00 часов 10 февраля 2021 года в здании гипермаркета работала следственно-оперативная группа. Это связано с тем, что накануне в полицию Майкопа поступило заявление от представителей торгового предприятия о совершении хищения товарно-материальных ценностей», — говорится в сообщении МВД.

Магазин был оцеплен сотрудниками полиции в целях обечпечения общественного порядка, успокоили граждан в ведомстве. После преведенных следственных действий торговое предприятие вновь открылось для посетителей.