Оренбург, , 12:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтвержден летальный исход от коронавирусной инфекции у пяти пациентов, сообщает 11 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания в регионе стали 529 человек.

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На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 762 оренбуржца, у которых диагностирован коронавирусная инфекция. Состояние 211 человек оценивается как тяжелое: 38 — на искусственной вентиляции лёгких. Еще 551 пациент получает кислородную поддержку.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 35 725 носителей коронавируса. Выздоровели 32 033 человека.

Заболеваемость COVID-19 в регионе идет на спад. В феврале в антикоронавирусный режим внесен ряд послаблений, в частности, они касаются работы детских игровых центров, наполняемости спортивных залов. Отменён запрет на проведение массовых мероприятий в актовых и зрительных залах любых организаций.

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