Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 11 февраля, выявлено 139 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,39%. Показатель второй день подряд держится на одном уровне (на 10 февраля за сутки зафиксировано 140 носителей коронавируса), сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С конца марта в Оренбуржье выявлено 35 725 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 1813,12 факта COVID-19.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии от болезни оправились 32 033 пациента. Жертвами коронавирусной инфекции стали 529 человек.

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