Уфа, , 12:20 — REGNUM Единый региональный экзамен по башкирскому языку будут сдавать школьники на добровольной основе в Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, этот экзамен в Башкирии будет проходить ежегодно. При этом его сдача будет проходить по желанию школьников на добровольной основе.

Министерству образования и науки республики поручено разработать порядок его проведения. Проводить его будут за счет средств, которые предусмотрены в бюджетной росписи министерства образования и науки Башкирии на соответствующий год.

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