Улан-Удэ, , 12:12 — REGNUM Интерес населения Бурятии к покупке огнестрельного оружия возрастает. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, подводя итоги лицензионно-разрешительной деятельности в 2020 году.

Всего в центре лицензионно-разрешительной работы региона на учёте состоит 25 тыс. владельцев оружия, а также имеющих разрешение на хранение оружием людей. На руках у граждан находится 46 тыс. единиц ружей.

«5 лет назад на учете было порядка 20 тысяч владельцев оружия и около 37 тысяч единиц оружия в обороте. Идет смена образцов оружия — если раньше было больше охотничьего оружия, то сейчас преобладает оружие ограниченного поражения», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувший год жители республики сдали 27 единиц огнестрельного оружия, один обрез, четыре самодельных оружья, а также почти 1,3 тыс. патронов. В их числе оказалось пехотное ружьё «ИЖЪ» образца 1845 года.

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