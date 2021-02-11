Москва, , 12:11 — REGNUM В 2020 году в Москве зарегистрировано 53 416 договоров участия в долевом строительстве с использованием кредитных средств, сообщили 11 февраля в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Это примерно на 25% больше, чем в 2019 году, когда зарегистрировали 42 805 таких договоров. В пресс-службе отметили, что кредитные средства использовали в 48% сделок по новостройкам.

«В четвертом квартале прошлого года столичным Росреестром регистрировались максимальные объёмы договоров долевого участия с использованием кредитов — порядка 7 тыс. сделок ежемесячно», — приводит пресс-служба слова замглавы управления Марии Макаровой.

Она напомнила, что в октябре 2020 года было зафиксировано рекордное число таких сделок, а наивысшая доля договоров с привлечением кредитных средств, 55%, была достигнута в ноябре.