Москва, , 12:15 — REGNUM Российская система здравоохранения обладает широкими мобилизационными ресурсами в случае кризисной ситуации. Об этом 11 февраля заявила заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Наталья Камынина на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это обстоятельство эксперт назвала одним из преимуществ отечественной медицины, которое оказывает положительный эффект в период кризиса. Убедиться в этом можно было в период пандемии коронавируса.

«В период пандемии к работе были привлечены студенты, ординаторы, преподавательский состав вузов и колледжей. Кроме того, в стране имеется политический курс на достижение цифровой зрелости путем создания единого цифрового контура, внедрения инновационных технологий, в том числе телемедицины. Ну и конечно же у нас в стране присутствуют и новые механизма поддержки российской промышленности, существует программы обеспечения медучреждений новым оборудованием», — сказала Камынина.

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