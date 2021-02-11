Москва, , 12:12 — REGNUM Российская система здравоохранения на примере пандемии коронавируса показала свою высокую устойчивость к кризисным явлениям. Об этом 11 февраля заявила заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Наталья Камынина на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проведенный анализ подтвердил, что и в целом российская система здравоохранения, и в частности система здравоохранения Москвы обладают высоким потенциалом устойчивости и сопротивляемости кризисным ситуациям», — сказала Камынина.

По оценке авторов исследования, своей устойчивости российская медицина обязана ряду факторов. В их числе Камынина назвала четкую систему подчинения и подотчетности органу управления системы здравоохранения, отсутствие дублирующих функций, эффективное межуровневое и межведомственное взаимодействие, обширную финансовую поддержку в случае возникновения локальных и глобальных ситуаций.

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