Саратов, , 12:23 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали четверо пациентов. Всего с начала наблюдения от последствий заражения инфекцией скончались 590 человек. Об этом 11 февраля сообщает облминздрав.

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Накануне врачи не смогли спасти двоих мужчин и столько же женщин. Возраст погибших от 55 до 90 лет. Скончавшиеся страдали несколькими сопутствующими заболеваниями, осложнявшими проводимую терапию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 11 февраля, прошли 38 854 человека. Первый этап вакцинации осуществили 32 296 человек, за минувший день — 1 182 саратовца. Полностью завершили иммунизацию 6 558 жителей, за сутки 618 человек.

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