Онгудайский район, Алтай, , 12:04 — REGNUM В природном парке «Уч Энмек» и Шавлинском биологическом заказнике на территории Горного Алтая создадут три новые экологические тропы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерстве природных ресурсов республики, проекты троп разработали в Алтайсков региональном институте экологии.

При выборе маршрутов, как отмечается, разработчики учитывали их привлекательность, доступность и информативность.

«Также учитывалась уязвимость природных экосистем, наличие сакральных мест местных жителей, транспортная доступность начала тропы, близость к населенным пунктам, наличие уже существующих троп», — отметили в правительстве.

Две тропы — Катунская и Инегеньская расположены на юге Онгудайского района. Первая начинается у турбазы на левом берегу Катуни в 7 км южнее Инегеня и заканчивается в долине реки Казнахта. Вторая пройдёт от устья притока реки Нижний Инегень на Теректинский хребет и продлится до высоты 2771.

Третья, Шавлинская тропа в Кош-Агачском районе берёт начало у устья реки Орой, идёт через одноимённый перевал, затем спускается до устья реки Ештыкол и вновь идёт вверх до Верхнего Шавлинского озера.