Курган, , 12:03 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 32 зарегистрированы в Кургане, сообщает 11 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 91 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 11 февраля выявлено 16 46 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 14 344 человека, скончались 231 пациент с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).