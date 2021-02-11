Новосибирск, , 12:00 — REGNUM Около 250 сокращённых работников АО «Сибмост» трудоустроены в другие организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

В министерстве уточнили, что «Сибмост» 16 июня 2020 года предоставил в центр занятости сведения о предстоящем высвобождении 1026 работников с 15 сентября 2020 года. Причина — предстоящая процедура банкротства. Из них 434 человека — жители Новосибирской области, остальные — жители Алтайского и Красноярского краев.

«434 работника организации были уволены до 15 сентября. 215 человек обратились в центры занятости населения Новосибирской области за содействием в трудоустройстве, из них 108 были признаны безработными. По состоянию на сегодняшний день уже трудоустроены порядка 250 человек», — отметили в министерстве.

В 2021 году уведомлений о дальнейшем высвобождении работников из организации не поступало.

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