Джакарта, , 11:58 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в столице низкий уровень смертности от COVID-19, а именно 1,6%, сообщает CNN Indonesia.

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Хотя уровень смертности низкий, губернатор не отрицает, что случаи передачи коронавируса в обществе все еще высоки. Анис Басведан призвал общественность не путешествовать во время выходных.

«Мы обращаемся ко всем людям с призывом оставаться дома, сократить поездки, если нет неотложных дел», — заявил Анис Басведан.

В столице Индонезии выявлено 303 715 носителей коронавируса. Всего от коронавируса в столице скончались 4709 человек.

Напомним, 10 февраля 2021 года в столице Индонезии Джакарте зафиксировали суточный рекорд по коронавирусу, а именно 3309 случаев.