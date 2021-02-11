Пенза, , 12:19 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 11 февраля всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 28 377 пациентов или более 80,9% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 290 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 35 060 человек, за сутки заболели еще 207 жителей. Накануне носителями инфекции стали 208 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 406 жителей области. Новыми жертвами вируса стали трое пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в России с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 78 687 человек, справились с болезнью 3 538 422 человека.

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