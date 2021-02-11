Джидинский район, Бурятия, , 11:51 — REGNUM Жители Бурятии в 2020 году сдали 27 единиц огнестрельного оружия, один обрез, четыре самодельных оружья, а также почти 1,3 тыс. патронов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии, выплачено около 150 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

По словам сотрудников, порой граждане сдают редкие экземпляры, которых можно отправлять прямо в музеи. Так, в Джидинском районе было принято гладкоствольное длинноствольное оружие с маркировкой «ИЖЪ» (пехотное ружье) образца 1845 года.

«А в январе этого года житель Прибайкальского района добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии ружьё 1915 года, на ружье было маркировочное обозначение «NEW ENGLAND WESTINGHOUSE COMPANY 1915», — отметили в управлении.

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