Сеул, , 11:53 — REGNUM В Южную Корею вернулся один из членов экипажа южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, освобождённых в начале февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, южнокорейский моряк вернулся на родину 10 февраля по состоянию здоровья.

Известно, что это первый член экипажа южнокорейского танкера, вернувшийся на родину спустя 37 дней после того, как власти Ирана захватили судно в Ормузском проливе.

В министерстве отметили, что в настоящее время представители компании-оператора судна ведут переговоры о том, кто вернётся на родину, а кто останется в Иране для поддержания танкера в рабочем состоянии.

Напомним, что танкер под южнокорейским флагом и его экипаж были задержаны 4 января в Ормузском проливе представителями Корпуса стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сеуле отреагировали на освобождение экипажа танкера властями Ирана