Курск, , 11:48 — REGNUM В Курской области 11 февраля зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 28 тыс. 166 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 908 пациентов, в том числе 177 — за последние сутки. Скончались 407 человек.

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