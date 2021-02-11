Пермь, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае ночь на 11 февраля в ряде районов стала самой холодной за последние четыре года, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Усилению морозов способствовала арктическое вторжение воздуха и установившаяся малооблачная, безветренная погода. В Перми минимальная температура составила — 31,5°С. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 26 января 2017 года (тогда минимум составил — 33,3°С). Холоднее всего было в Ныробе (-37°С), в Кочево (-35,6°С), в Большой Соснове (-34,9°С), в Усть-Черной (-34,8°С), в Кунгуре (-34,6°С), в Губахе и Осе (-34,5°С), в Чермозе (-34,2°С) и в Кудымкаре (-34,1°С).

В течение дня 11 февраля прогнозируют сохранение аномальных морозов. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 11−14°С. В ночь на 12 февраля сильные морозы ожидаются на севере Прикамья — до −30…−35°С.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в середине февраля придет потепление, но оно будет кратковременным, за ним последует новая волна холодов.