Петрозаводск, , 12:04 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 178 новых носителей коронавируса, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Также зарегистрировано еще два летальных исхода от ковида. Об этом 11 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа числа вновь выявленных инфицированных 156 человек больны, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, один оказался в тяжелом состоянии.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6190,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2734,4 случая, по Северо-Западу — 4816,2», — уточнили в региональном оперштабе.

Как уже сказано, за сутки в республике подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19: в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Олонца, 1946 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Повенец, 1938 года рождения.

«Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания», — добавили в оперштабе.

С начала пандемии в республике выявлено 38 369 инфицированных. Из них 33 595 человек выздоровели, в том числе 203 — за последние сутки. Умерли 262 человека.

Кроме больных с подтвержденным COVID-19, еще 20 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4783 пациента, 115 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не произошло.

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