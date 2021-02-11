Томск, , 11:45 — REGNUM По состоянию на 11 февраля в Томской области подтверждено 29 194 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки SARS-CoV-2 выявлен у 73 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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За сутки выздоровели 142 человека. За весь период в Томской области после коронавирусной инфекции выздоровел 26 631 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в регионе было выявлено 85 носителей коронавируса, выздоровели 156 человек.

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