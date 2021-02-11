Ульяновск, , 11:43 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 171 и 140. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

По информации на 11 февраля, с начала пандемии в регионе официально выявлено 45 619 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 140.

Победили болезнь 42 212 человек, что составляет 92,5%. Из них за последние сутки вылечился 171 человек. В настоящее время в Ульяновской области 2707 пациентов продолжают лечение от COVID-19.

Кроме того, в регионе скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв достигло 700.

Отметим, что в Ульяновской области проходит месячникпо борьбе с онкологическими заболеваниями «Выстоим вместе!». В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что около 32 тысяч жителей имеют те или иные онкологические заболевания. И напоминают, что важную роль играют профилактика и ранняя диагностика рака.