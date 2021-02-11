Казань, , 12:18 — REGNUM В Татарии по состоянию на 11 февраля носителями коронавируса являются 16 954 человека, за сутки заболевание зарегистрировано у 75 жителей. Накануне вирус выявили у 79 человек. Всего выздоровели 13 549 пациентов, за сутки — 122. С начала наблюдения подтверждены 293 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 29 пациентов, 46 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено среди лиц от 30 до 50 лет — 19 человек, от 60 до 70 лет — 17 зараженных, еще 14 пациентов в возрасте от 50 до 60 лет, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 18 новых носителей вируса, 13 — проживают в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии число медучреждений, где можно привиться от коронавируса, продолжает увеличиваться. Их количество достигло 103.

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