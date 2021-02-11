Москва, , 11:41 — REGNUM Избыточная смертность в России по итогам 2024 года составила 324 тыс. человек. Об этом 10 февраля заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко РАН Рамил Хабриев на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Хабриева, по сравнению с 2019 годом смертность в России в 2020 году возросла с 12,3 до 14,5 человек на 100 тыс. населения. Если сравнивать с показателями, которые были запланированы на 2020 год, то избыточная смертность составит около 360 тыс. человек, отметил ученый.

«Начиная с 2015 года в России был хороший тренд, связанный со снижением смертности населения. Мы должны были выйти в 2020 году на показатель смертности в 12,1. К сожалению, показатель смертности достиг 14,5. Такой скачек появился. И за это время мы вынуждены констатировать очень серьезную избыточную смертность населения», — сказал Хабриев.