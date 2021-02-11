Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Петербурге вновь увеличилась суточная смертность от COVID-19. Город делит с Москвой первое место среди всех регионов России по этому показателю, сообщает 11 февраля оперативный штаб.

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За последние сутки в Петербурге зафиксировали 61 летальный исход этой болезни. Это на семь случаев больше, чем днем ранее.

Всего, по официальным данным, COVID-19 погубил 10 298 петербуржцев за время пандемии. В эту цифру не входят те, для кого ковид стал сопутствующей причиной смерти.

Добавим, в России за сутки от болезни скончались 553 человека, общее число погибших от COVID-19 достигло 78 687 человек.

Всего в Петербурге за время пандемии официально зафиксировали 349 740 случаев заражения коронавирусом, в России — 4 027 748 случаев.

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