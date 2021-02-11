Москва, , 11:32 — REGNUM Власти Москвы приняли решение сделать бесплатной парковку автомобилей 22 и 23 февраля. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

«22 и 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной», — приводит пресс-служба слова вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Заместитель мэра обратил внимание, что в воскресенье, 21 февраля, парковки будут работать в обычном режиме — будут бесплатными кроме тех, что имеют повышенный тариф. Он призвал автовладельцев быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах.

Напомним, 23 февраля отмечается День защитника Отечества.