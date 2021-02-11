Москва, , 11:39 — REGNUM Количество граждан, которые были больны COVID-19, но умерли от других причин существенно превышает официальные показатели погибших непосредственно от последствий коронавирусной инфекции. Об этом 10 февраля заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко РАН Рамил Хабриев на круглом столе «Медицинские технологии Москвы: будущее наступает сегодня», организованном НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во время мероприятия ученый привел несколько цифр, которые отражали количество смертей граждан, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Эти цифры сильно различались в зависимости от того, что стало причиной гибели пациента — COVID-19 или другие причины.

«Цифра 57 тыс. — значение по оперативной штабу. Среднее значение 104 тыс. — лица с обозначенным основным диагнозом «коронавирусная инфекция», — сказал Хабриев.

Что касается пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых COVID-19 не был признан «первоначальной причиной смерти», то число таких, по словам Хабриева, превысило 162 тыс. человек.

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