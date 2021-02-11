Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2259 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в области выявили 454 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 456 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 89 557 случаев.