Москва, , 11:21 — REGNUM Суд в Москве отложил рассмотрение протокола в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она не явилась на заседание суда. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Тимирязевского суда столицы.

«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Тарасовой отложено на 1 марта», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в отношении актрисы был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»). ЕЙ грозит административный арест до 15 суток или штраф до 20 тыс. рублей.

Напомним, наибольшую известность Аглая Тарасова получила, сыграв главную героиню в фильмах «Лёд» и «Лёд 2».