Воронеж, , 11:21 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 1719 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждено 23 смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 56 тыс. 28 пациентов, в том числе 371 — за последние сутки.

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