Красноярск, , 11:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в оперштабе региона. Темп прироста за сутки составил 0,4%.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 59 450 носителей коронавируса. Выздоровели 54 645 человек, в том числе 200 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в регионе было подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом, список выздоровевших пополнили 200 фамилий.

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