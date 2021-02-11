Тюмень, , 11:18 — REGNUM В Тюменской области по инициативе прокуратуры ввели запрет на приобретение взрослыми алкоголя для детей. Закон принят региональным парламентом 11 февраля 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующая статья 4.1 введена в закон «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области». В пояснительной записке к законопроекту указано, что в регионе в 2019 году на 3,7% выросло число преступлений, совершенных пьяными подростками, а также на 13,5% пьяных несовершеннолетних преступников.

Для взрослых, купившим или передавшим алкогольные напитки детям, предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей.