Ставрополь, , 11:16 — REGNUM История с подменой тел умерших младенцев в одном из роддомов Ставрополья — выдумка. Её сочинила сама «роженица» из Дагестана. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, подлог установлен с помощью экспертизы. Виновница обмана призналась в содеянном, теперь ей будут заниматься правоохранительные органы.

«Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка», — написал губернатор.

Он также подчеркнул, что тем, кто сразу же кинулся обвинять врачей в обмане и подлоге, следовало бы извиниться.

«Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся — хотя бы в комментариях. А нам всем это урок на будущее — о том как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг», — написал Владимиров.⠀