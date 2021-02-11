Нейпьидо, , 11:22 — REGNUM Полицейские якобы применили боевые патроны при разгоне протестующих в Мьянме, тяжёлое ранение получил один человек. Об этом сообщила 11 февраля международная правозащитная организация Amnesty International.

Организация располагает снимком и видеозаписью событий 9 февраля в Нейпьидо. На них запечатлён полицейский с мьянманским аналогом пистолета-пулемёта Uzi — оружием модели BA-94 или BA-93.

Правозащитники утверждают, что при стрельбе боевыми патронами 19-летняя участница протеста была ранена в голову. После такой травмы она может не выжить.

Глава кризисного центра организации Сэм Дабберли подчеркнул, что полиция как следует из публикаций в соцсетях, направляет оружие на демонстрантов и не учитывает риск для их жизни и здоровья. Правозащитники потребовали прекращения подобных действий и расследования инцидентов с боевым оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты проходят в Мьянме на фоне государственного переворота. Власть в стране захватили военные.

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