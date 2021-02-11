Астрахань, , 11:15 — REGNUM В Астраханской области 11 февраля подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Борьба с коронавирусом Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 26 тыс. 320 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 523 человека.

Выздоровели 16 тыс. 359 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 510 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.

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