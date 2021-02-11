Уфа, , 11:26 — REGNUM Обжаловать приговор суда в отношении сестер, которых обвинили в мошенничестве на сумму более 38 млн рублей, намерены сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что ранее Советский районный суд Уфы признал виновными в мошенничестве двух женщин 57-и и 66-и лет.

В суде было установлено, что подсудимые организовали фирму «Спектр» и в 2016 году подписали договор поставки металлической арматуры со строительной компанией на сумму более 36 млн рублей. При этом строительная фирма полностью оплатила товар.

Отмечается, что ООО «Спектр» занималась торговлей пищевых продуктов, поэтому не могла выполнять взятые на себя обязательства. Полученные денежные средства подсудимые потратили по своему усмотрению. А чтобы скрыть совершенные деяния, подсудимые подписали фиктивный договор на поставку стройматериалов на сумму 26 млн рублей с коммерческой фирмой и оформили подложные платежные документы.

По версии следствия, обвиняемый руководитель фирмы написал заявление в полицию о хищении якобы полученных по договору наличных денег неустановленными лицами.

Сообщается, что помимо этого, одна из подсудимых похитила у двух организаций 1,8 млн рублей под видом поставки товара и выполнения услуг. Свою вину подсудимые не признали и не возместили ущерб.

В результате суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил одну подсудимую к лишению свободы на шесть лет условно и испытательному сроку на пять 5 лет. Другая подсудимая была приговорена к четырем годам лишения свободы условно и испытательному сроку четыре года.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры не согласились с таким приговором суда. Они планируют обжаловать его в апелляционном порядке.

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