Москва, , 11:15 — REGNUM Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России постепенно снижается, однако это «лишь временное отступление». Такое мнение 11 февраля высказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

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"Коронавирусная инфекция понемногу снижается, но это лишь временное отступление», — говорится в сообщении Мясникова.

При этом он отметил, что если опираться на данные популяционных исследований о проценте наличия у людей антител, то уже около 1 млрд человек в мире перенесли новое заболевание и началась вакцинация от COVID-19.

«Коллективный иммунитет «на марше», но новый коронавирус никуда уже не уйдёт, просто потеряет звание «нового» и займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов, (которых) было четыре, стало пять», — добавил врач.

Также он указал, что предыдущие четыре коронавируса также пришли к человеку от животных, и, по мнению врача, приход каждого из них мог сопровождаться похожей вспышкой простудных заболеваний.

«Но до этого времени всплески КОВИД ещё будут. При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остаётся уповать на наличие иммунитета», — подчеркнул Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории России было выявлено 15 038 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.