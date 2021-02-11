Москва, , 11:10 — REGNUM За последние сутки на территории России от коронавирусной инфекции скончались 553 человека, сообщили 11 февраля в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зафиксировано 553 летальных исхода», — рассказали в штабе. Полностью выздоровел за сутки 21 961 человек.

В России с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 78 687 человек, справились с болезнью 3 538 422 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявлено 15 038 носителей коронавируса.