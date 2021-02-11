Москва, , 11:10 — REGNUM Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 появляются с «завидной периодичностью», заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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По его словам, на сегодняшний момент нет однозначного мнения о том, что эти штаммы принципиально отличаются друг от друга. При этом если человек заразился одним штаммом коронавируса, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока.

«Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais заявил, что в результате распространения новых штаммов коронавируса не произойдет новой волны пандемии.

Он подчеркнул, что новые разновидности SARS-CoV-2 — это не новый вирус, а эволюция любого патогена, пытающегося адаптироваться к своему хозяину — человеку.

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