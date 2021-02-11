Нижний Новгород, , 11:07 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 февраля выявили 454 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 456 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 89 557 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 434 человека, всего выздоровели с начала пандемии 81 539 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2259 человек. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5067 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 805 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 11 февраля остаются свободными 22% коек.