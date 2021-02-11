Москва, , 11:06 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 15 038 носителей коронавируса. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что клинических проявлений болезни не имели свыше 11% новых пациентов.

Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье. В первой пятёрке оказались также Нижегородская и Воронежская области. За сутки выздоровели почти 22 тыс. человек, умерли 553 пациента.

Всего в России выявили 4 027 748 случаев заражения с начала распространения вируса.