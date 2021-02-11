Ханты-Мансийск, , 11:06 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 120 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 93 случая.

С начала пандемии на 11 февраля в Югре зафиксировано 49 269 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 46 711 человек, скончались 697 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).