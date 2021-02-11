Махачкала, , 11:05 — REGNUM Жительница Дагестана, которой якобы в роддоме подменили живых детей на кукол, призналась в подлоге. Женщина выдумала беременность, чтобы обмануть мужа и родителей, а когда пришел срок родов, сочинила и остальную историю, об этом пишет Лайф соссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне, в Ставропольском крае и Дагестане прогремела ужасающая история о том, что жительница Дагестана родила в перинатальном центре Ставрополя близнецов, однако дети не выжили и их тела отдали для захоронения. Во время похорон убитый горем отец обнаружил, что вместо «умерших детей» он хоронит кукол.

Он рассказал о подлоге в соцсетях и подал заявление в правоохранительные органы, обвинив сотрудников роддома на Ставрополье в подмене тел. Однако минздрав Ставропольского края опроверг само нахождение «беременной» в перинатальном центре.

https://www.instagram.com/p/CLISg8cKQ3n/

После этого сочинившей страшную историю женщине пришлось признаться в содеянном. Как оказалось, она выдумала свою беременность, чтобы угодить мужу и родным, однако спустя девять месяцев пришлось предъявить им наследников, тут и пришла ей в голову идея сообщить об их смерти.

Признаться в подлоге злоумышленницу вынудили результаты обследования врачей. По их результатам был сделан вывод, что в течение как минимум последних 40 дней у женщины не было беременности и её последствий.

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