Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Члены палаты представителей Конгресса США подшутили над своим коллегой Томом Эммером, который не мог правильно повернуть своё изображение во время трансляции в Zoom. Ему напомнили инцидент с котом из Техаса, сообщает газета The Hill.

Эммер выступал в формате онлайн на встрече комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей. Его изображение было перевёрнуто, и конгрессмен Максин Уотерс спросила, всё ли с Эммером в порядке.

Конгрессмен признался, что не знает, как исправить изображение, а другие участники заседания принялись шутить над ним, сравнивая с «адвокатом-котом» из штата Техас. Ранее адвокат Род Понтон на онлайн-слушаниях через Zoom предстал перед судьёй в виде кота.

«По крайней мере, вы не кот», — сказал Эммеру один из коллег. Другой конгрессмен посоветовал ему «встать на голову».

Через некоторое время Эммер смог перевернуть своё изображение.

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