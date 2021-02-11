Москва, , 10:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения, связанные с обеспечением водоснабжения Калмыкии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба правительства России.

Поручение дано Минстрою, Минприроды и Минфину России. Совместно с АО «Росгеалогия» федеральные министерства должны подготовить и представить в правительство предложения по обеспечению надёжного водоснабжения Калмыкии. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2021 года.

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Тема водоснабжения поднималась во время рабочей поездки Мишустина в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин поручил проанализировать эффективность социально-экономического развития Калмыкии.