Задонск, Липецкая область, , 10:56 — REGNUM В Липецкой области открылся круглосуточный дневной стационар Задонской районной больницы в селе Донское. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, капитальный ремонт здания провели по поручению главы региона Игоря Артамонова.

Из областного бюджета на реконструкцию было выделено более 12 млн рублей. В двухэтажном здании общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров провели капитальный ремонт крыши, облицевали фасад с утеплением здания, установили пластиковые окна и новые алюминиевые входные и межкомнатные двери, заменили систему электропроводки, отопления, пожарной сигнализации, водопровода и канализации, установили батареи с системой терморегуляции и новую сантехнику. 10 февраля обновлённый стационар осмотрел Игорь Артамонов.

«Донское — большой населенный пункт, местные жители давно просили отремонтировать больницу. Мы обещали это сделать и выполнили. В каждом районе открываются разные объекты — где-то больницы, где-то детские сады, школы искусств. Главный итог нашей общей работы — удовлетворенность людей», — отметил Игорь Артамонов.

В новой больнице расположены круглосуточный стационар на 20 коек, дневной стационар на 15 коек, работающий в две смены, кабинеты УЗИ, физиолечения и массажа, а также отделение скорой медицинской помощи. Для Донской участковой больницы приобретен автомобиль скорой помощи стоимостью около 2,5 млн рублей. Он полностью укомплектован современным медицинским оборудованием. Сегодня в Донской участковой трудятся около 85 медицинских работников.